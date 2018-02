Lula faz apelo a Obama para fim do embargo dos EUA a Cuba

Lula se encontrou na quarta-feira com Fidel Castro. Foto: Ricardo Stuckert/Presidência/Efe

HAVANA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez hoje um apelo ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para que ele acabe com o embargo à Cuba. Em entrevista à imprensa cubana antes de embarcar para o Haiti, Lula avaliou que este embargo não faz mais sentido.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cuba limita ida de dissidentes a enterro

Havana aumenta repressão a dissidentes

Espanha pede que Cuba liberte presos

"Como os cubanos, eu creio que o embargo não tem mais sentido. Não existe mais explicação política, econômica, não existe mais guerra fria, não existem mais mísseis, nada. Portanto, penso, basta apenas uma tomada de decisão. Estou convencido de que o presidente Obama, que ganhou as eleições em Miami, deveria, tomar essa decisão", disse Lula.

"Uma coisa que eu tenho dito, com todo respeito ao presidente Obama, ele não tem que fazer nada mais do que fez o povo americano ao ter a ousadia de votar no Obama para presidente. É essa ousadia do povo americano que permite que ele seja ousado e resolva o problema do embargo a Cuba", completou Lula.

O presidente disse ainda, durante a entrevista à imprensa cubana, que o Brasil trabalha com a firme convicção de ser o primeiro parceiro cubano em prol do investimento e desenvolvimento daquele país. "Acreditamos no potencial de desenvolvimento de Cuba. O Brasil hoje tem mais condições do que tinha há dez anos atrás e, portanto, nós não faltaremos em discutir os projetos mais importantes para Cuba para prepará-la para o futuro", disse.