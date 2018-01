Lula felicita Kirchner e confirma presença na posse O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou uma mensagem de felicitações a Néstor Kirchner, presidente eleito da Argentina, na qual também confirmou sua presença na cerimônia de posse, marcada para o próximo dia 25 de maio, em Buenos Aires. A carta foi enviada por meio da embaixada do Brasil na Argentina, conforme informaram fontes da diplomacia. A eleição de Kirchner trouxe ao governo brasileiro, especialmente ao Itamaraty, alívio em relação aos rumos da política externa do principal parceiro do Brasil no Mercosul. Na semana passada, em visita a Lula, o candidato confirmou seu alinhamento aos conceitos e prioridades do novo governo brasileiro para essa área. Kirchner salientou sua intenção de reforçar o Mercosul, de levar adiante a integração entre o bloco e os demais países sul-americanos e deixou clara sua falta de entusiasmo com a continuidade das negociações da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). O atual ministro da Economia, Roberto Lavagna, que deverá continuar no posto na gestão do novo presidente, acrescentou ainda sua preferência pelas negociações diretas de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e os Estados Unidos, sem excluir a Alca - em simetria total com as idéias do chanceler brasileiro. No Itamaraty, a avaliação é que essa sintonia fina entre o Brasil e a Argentina para os próximos quatro anos seria impossível no caso da vitória do ex-presidente Carlos Saúl Menem (1989-1999), candidato que abandonou o pleito depois de constatar sua derrota inevitável e a consagração de seu adversário com um porcentual de votos superior ao obtido pelo líder máximo do partido de ambos, Juan Domingo Perón, em 1970.