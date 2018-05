Lula ficou 'emocionado' ao saber de Sakineh, diz Garcia

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se emocionou ao ser informado, pelo seu assessor especial Marco Aurélio Garcia, que a iraniana Sakineh Mohamadi Ashtiani foi libertada, conforme informações do Comitê Internacional contra Execuções.

"O presidente ficou muito, mas muito satisfeito e emocionado", disse Garcia nesta quinta-feira, 9, ao comentar a "felicidade" de Lula ao receber a notícia sobre a iraniana condenada à morte por adultério e cumplicidade na morte do marido.

Questionado se o presidente Lula considerava a libertação de Sakineh uma vitória de seu governo, Garcia afirmou se tratar de "um ato de justiça". "É uma vitória dos direitos humanos em geral e confirma que há formas eficientes de vender os direitos humanos que não precisam ser ruidosas", disse.

Essa afirmação de Marco Aurélio responde às criticas de que o governo era complacente com governos ditatoriais. "Não é momento para polemizar com críticas à política externa brasileira. O momento é de comemorar a decisão", observou Garcia, que disse não haver nenhuma previsão de Lula telefonar para o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, para cumprimentá-lo pela libertação.

"A notícia ainda não é 100% confirmada", observou o assessor, referindo-se ao fato de a liberação da iraniana ter sido noticiada por organizações não-governamentais (ONGs) e não, ainda, pelo governo do Irã.