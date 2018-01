Lula homenageia Vieira de Mello na ONU O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante o seu discurso de abertura na 58ª Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, prestou homenagem ao diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, enviado especial da ONU ao Iraque que morreu no mês passado, vítima do atentado a bomba e que também matou outros funcionários das Nações Unidas. "A reconhecida competência de Sérgio nutria-se das únicas armas em que sempre acreditou: o diálogo, persuasão, atenção prioritária aos mais vulneráveis", afirmou Lula. Ele disse que Vieira de Mello exerceu, em nome da ONU, o humanismo tolerante, pacífico e corajoso que espelha a alma libertada do Brasil. "Que o sacrifício de Sérgio e de seus colegas não seja em vão. A melhor forma de honrar sua memória é redobrar a defesa da dignidade humana onde quer que ela esteja ameaçada", disse.