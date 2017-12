Lula irá à posse de Alan Garcia, diz Marco Aurélio O assessor para a assuntos internacional da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, confirmou que o presidente Luiz Inácio vai comparecer à cerimônia de posse do novo presidente do Peru, Alan Garcia, no próximo dia 28 de julho. Lula deverá desembarcar em Lima no dia 27 para participar das cerimônia de despedida do atual presidente Alejandro Toledo. Trata-se de uma deferência. O presidente Lula, em geral, participa apenas das cerimônias de posse e se ausenta das despedidas.