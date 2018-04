Lula mantém visita à região Apesar de ter sido alertado por diplomatas e pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsável pela segurança presidencial, em relação à "inconveniência" da ida a Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai, para se reunir com o presidente Fernando Lugo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, até o momento, está decidido a manter a viagem marcada para segunda-feira.