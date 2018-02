Lula muda o tom e quer 'entendimento' com Honduras

Embora o Brasil não pretenda levantar a questão, espera que outros países façam isso, para ressalvar uma série de condições que precisam ser preenchidas pelo novo governo hondurenho, para que se possa prosseguir a integração da região.

O porta-voz do Palácio do Planalto, Marcelo Baumbach, deu o tom da disposição brasileira de voltar a se aproximar de Honduras. "O presidente Lula não quer que perdure uma situação de ruptura de diálogo com o governo hondurenho", disse Baumbach, acrescentando ainda que "o presidente Lula continua, claro, preocupado com a questão do precedente de ruptura institucional, mas acha importante o retorno de Honduras à OEA".

No entanto, o porta-voz fez questão de ressaltar que, embora Lula "considere importante que Honduras volte à OEA", é necessário que "qualquer solução que seja dada para essa crise não crie um precedente de apoio a movimentos golpistas na América Latina". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.