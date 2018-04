Lula nega que Brasil será depositário de urânio do Irã O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desmentiu em público as declarações sobre o Irã feitas de seus dois principais colaboradores no campo da política externa, o chanceler Celso Amorim e o seu assessor para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia. Ao lado do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, no Itamaraty, Lula descartou a possibilidade de o Brasil tornar-se depositário de urânio levemente enriquecido iraniano e descartou a hipótese de um ataque militar dos Estados Unidos contra o Irã.