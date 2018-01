Lula oferece ajuda a vítimas de incêndio na Argentina O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou nesta sexta-feira ao seu colega argentino, Néstor Kirchner, uma mensagem na qual exprimiu o "profundo pesar" e as "sentidas condolências" de todos os brasileiros e de seu governo às vítimas do incêndio ocorrido na noite de quinta em uma discoteca em Buenos Aires. No texto, Lula ainda enfatizou que o Brasil se dispõe a colaborar no atendimento das pessoas atingidas pela tragédia. O Itamaraty informou que, embora supostamente não haja brasileiros entre os mortos e feridos, a Embaixada do Brasil na Argentina está em contato com as autoridades locais para oferecer assistência. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, também encaminhou ao chanceler argentino, Rafael Bielsa, mensagem de condolências.