Lula ordena embaixador a não retornar para Honduras O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenou ao embaixador do Brasil em Tegucigalpa, capital de Honduras, Brian Michael Frases Neele, que fique fora do país, após um golpe retirar o presidente José Manuel Zelaya da presidência. Ele também despachou para Manágua, capital da Nicarágua, o secretário-executivo do Itamaraty, Samuel Pinheiro Guimarães. Ele vai representar o Brasil na reunião conjunta emergencial de cúpula da Alternativa Bolivariana para as Américas (Alba) e do Grupo do Rio, convocada para amanhã, para exigir a volta de Zelaya ao poder.