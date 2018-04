Lula: pacifismo do Brasil ajudará na questão iraniana O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que espera que o Irã faça um acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para pôr um fim a crise envolvendo o seu programa de energia atômica. Em entrevista no Palácio do Itamaraty, Lula rebateu críticas à decisão do governo brasileiro de tentar intermediar o conflito entre o governo iraniano, Estados Unidos e outros países desenvolvidos. "O Brasil tem tamanho e grandeza para jogar esse papel", afirmou. "Cuida do conflito quem tem a experiência de paz no mundo. Se tem um país que pode dizer que é pacifista, é o Brasil", completou.