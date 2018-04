Lula parabeniza Piñera pelo resgate de mineiros no Chile

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou hoje seu colega chileno, Sebastián Piñera, pelo "extraordinário trabalho" de resgate dos trabalhadores da mina de San José. Os esforços ocorrem desde ontem à noite no deserto do Atacama.

Em uma conversa de cerca de dez minutos, Lula, segundo a Secretaria de Imprensa da Presidência da República, disse que "todo o mundo está orgulhoso do que o Chile está realizando". Ele estendeu os cumprimentos à equipe de resgate. Líderes de toda América Latina, EUA, países europeus e o papa Bento 16 cumprimentaram o governo chileno pelo resgate.

Piñera agradeceu o telefonema de Lula e informou ao presidente brasileiro que naquele momento estava sendo resgatado o 14º trabalhador. Depois, passou o telefone para o presidente da Bolívia, Evo Morales, também presente na área da mina. Morales disse a Lula que estava admirado pelo sucesso do esforço extraordinário empreendido pelo Chile. Um dos mineiros resgatados é boliviano. "Cuide bem do seu mineiro", recomendou Lula ao colega boliviano.

O porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs, disse que o presidente dos EUA, Barack Obama, está inspirado com o salvamento dos mineiros no Chile.

Segundo o porta-voz, o presidente americano assistiu a alguns resgates pela televisão e ficou comovido com o esforço coletivo para tirá-los da mina onde estão presos há mais de dois meses. Para Obama, os resgates são "uma verdadeira história inspiradora e com um final feliz".

O primeiro-ministro britânico, David Cameron, e a presidente argentina, Cristina Kirchner, também telefonaram para Piñera. Os governos do Equador, Colômbia, Venezuela, México também divulgaram mensagens de apoio.

"Viva o Chile! Viva a esperança de que o homem pode superar qualquer dificuldade", escreveu o presidente mexicano, Felipe Calderón, em sua conta no twitter.

Também pela rede social, o presidente venezuelano, Hugo Chávez, desejou sorte aos chilenos antes do resgate. "Vai começar o resgate dos irmãos mineiros que estão no Chile. Estamos com o Chile! Que deus esteja com vocês. Saudações ao presidente Piñera", postou Chávez.

Na Europa, Alemanha, França, Espanha e Itália também divulgaram mensagens . O presidente sul-africano, Jacob Zuma, também publicou um comunicado de apoio.

"Junto do resto do mundo, a África do Sul se alegra com o êxito do resgate de alguns dos mineiros. Com uma forte cultura mineira, o mesmo que o Chile, nos identificamos totalmente com os temores e ansiedades daqueles que sofrem com essa terrível experiência, as vítimas, seus familiares e todo o povo chileno".

O papa Bento XVI desejou a "bondade divina" aos mineiros chilenos que, aos poucos, são resgatados da mina onde ficaram presos por mais de dois meses no norte do país.

"Continuo a pedir com esperança a bondade divina aos mineiros da região do Atacama, no Chile", disse o pontífice em espanhol na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Com Efe, AP e Reuters