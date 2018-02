Lula pede reformulação do Conselho de Segurança

"É inexorável que a gente discuta este papel (do Conselho de Segurança da ONU). Não é possível que ele continue representado pelos interesses da Segunda Guerra Mundial. Por que isso não muda?", indagou. E apelou: "se nós não enfrentarmos este debate, a ONU vai continuar a funcionar sem representatividade e o conflito no Oriente Médio vai ficar por conta do interesse dos norte-americanos quando, na verdade, a ONU é que deveria estar negociando a paz no Oriente Médio".

Ao questionar por que a ONU se afasta desta discussão, reiterou que é porque ela perdeu a sua representatividade. "Muitos países preferem a ONU frágil para que eles possam fazer do seu comportamento a personalidade de governança mundial", desabafou Lula, que chegou a dar um murro na mesa enquanto falava, exaltado.

Lula passou a comentar, então, o que houve na Conferência do Clima, em Copenhagen. Lá, observou, nem a União Europeia, nem a Alemanha, nem a Inglaterra, nem os Estados Unidos levaram em conta o continente africano, nem o interesse dos países sul americanos. "Havia um determinado momento em que o consenso era que o grande culpado (dos problemas do aquecimento global e poluição) era a China", disse.

"Tudo era feito para negar o protocolo de Kyoto, para que se tirasse dos europeus as responsabilidades e jogasse nas costas da China o fracasso da reunião do clima", desabafou o presidente, que passou a atacar a organização do encontro em Copenhagen. "Nem quando era sindicalista, vi numa reunião tão desorganizada. Eu falei desorganização. Vocês não têm a dimensão da pobreza de espírito. Tinha presidente de grande país importante discutindo parágrafo e artigo para questionar a China no dia seguinte sobre clima", alfinetou Lula, que passou a cobrar responsabilidade dos países desenvolvidos.

"Não é possível que países ricos deem uma quantia pequena como se tivessem dando favor. Não existe favor. É reparação que eles estão fazendo", declarou Lula, afirmando que "Copenhague não deu certo porque não tinha organização nem coordenação".

América Latina

Lula lembrou que está deixando o governo em 31 de dezembro, e falou que é preciso que os países menores se unam para enfrentar e mudar o Conselho de Segurança. O presidente falou ainda que, quando a tragédia do terremoto atingiu o Haiti, aquele país já estava em uma miséria muito grande e já havia sido explorado por "ladrões" e "ditadores". Advertiu também que toda ajuda a ser dada ao Haiti "tem de passar pelo governo eleito democraticamente para aquele país, senão, daqui a pouco todo mundo estará governando o Haiti e não o seu presidente ou o primeiro ministro", em uma crítica velada aos Estados Unidos que assumiram parte do controle da segurança do País.

Lula defendeu ainda o ex-presidente de Honduras Manuel Zelaya e disse que a eleição de Porfírio "Pepe" Lobo, foi "truncada" e que "nem de brincadeira" se pode aceitar que uma junta militar" governe um país. Para ele, o certo era Zelaya ter terminado seu mandato e aí sim terem novas eleições. Acrescentou ainda que "foi justa" a condenação da Organização dos Estados Americanos (OEA) à Honduras.

O presidente brasileiro voltou a condenar o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba e, por fim, ao reiterar a importância do novo organismo que estava sendo criado para defender os interesses da região, disse que ali estavam representados chefes de Estado e não ideologias.