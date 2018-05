Lula pediu a Chávez que ''baixasse o tom'' com EUA O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, enviou o então ministro da Casa Civil, José Dirceu, à Venezuela para pedir que seu colega Hugo Chávez "baixasse o tom com os EUA", segundo informações contidas em documentos diplomáticos de abril de 2005 vazados ontem pelo WikiLeaks e publicados no jornal espanhol El País.