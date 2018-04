Lula poderá ir à Argentina para velório de Kirchner

Em nota divulgada pela assessoria de imprensa do Planalto, ele prestou solidariedade à presidente argentina, Cristina Kirchner. O comunicado ressalta que o ex-presidente contribuiu para mudanças no continente. "Foram notáveis o seu papel na reconstrução econômica, social e política de seu país e seu empenho na luta comum pela integração sul-americana", destacou a nota.

No comunicado, Lula ressalta que Néstor Kirchner foi um "grande aliado e fraternal amigo". "Os brasileiros se associam à dor de nossos irmãos argentinos neste momento amargo", destacava o comunicado. "O governo brasileiro e eu recebemos consternados a notícia da morte de Néstor Kirchner, secretário-geral da União das Nações Sul-Americanas e ex-presidente da República Argentina".

Principal interlocutor do governo brasileiro com Buenos Aires, o ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, ressaltou, em nota, o trabalho de Kirchner nas negociações da União das Nações Sul-americanas (Unasul), onde ocupava o cargo de secretário-geral. "Testemunhei em diversas ocasiões a importante contribuição do presidente Kirchner para que nossos países pudessem consolidar sua aliança estratégica e, juntos, avançar no fortalecimento do Mercosul", disse Amorim.

O Itamaraty também divulgou nota em nome da presidência pro tempore do Mercosul, ocupada pelo Brasil. A nota destaca que Kirchner desempenhou "papel central" no fortalecimento da integração sul-americana. "Os anos em que esteve à frente do Executivo em seu país coincidiram com uma renovação do Mercosul rumo a um processo de integração marcado pela solidariedade e pela justiça social".