Lula pretende ir a velório em Buenos Aires

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer acompanhar, amanhã, o velório de Néstor Kirchner em Buenos Aires. A viagem começou a ser preparada por assessores do Palácio do Planalto. Logo que soube da morte do colega argentino, no começo da tarde de ontem, Lula decretou luto oficial de três dias no País.

Em nota divulgada pela assessoria de imprensa do Planalto, ele prestou solidariedade à presidente argentina, Cristina Kirchner. O comunicado ressalta que o ex-presidente contribuiu para mudanças no continente: "Foram notáveis seu papel na reconstrução econômica, social e política de seu país e seu empenho na luta comum pela integração sul-americana." No comunicado, Lula ressalta que Kirchner foi um "grande aliado e fraternal amigo". "Os brasileiros associam-se à dor de nossos irmãos argentinos neste momento amargo", afirma a nota. "O governo brasileiro e eu recebemos consternados a notícia da morte de Néstor Kirchner, secretário-geral da União das Nações Sul-Americanas e ex-presidente da República Argentina."

Principal interlocutor do governo brasileiro com Buenos Aires, o chanceler Celso Amorim ressaltou em nota o trabalho de Kirchner como presidente da Unasul.

"Testemunhei em diversas ocasiões a importante contribuição do presidente Kirchner para que nossos países pudessem consolidar sua aliança estratégica e, juntos, avançar no fortalecimento do Mercosul", disse.

O Itamaraty também divulgou nota em nome da presidência rotativa do Mercosul, ocupada pelo Brasil. A nota destaca que Kirchner desempenhou "papel central" no fortalecimento da integração sul-americana. "Os anos em que esteve à frente do Executivo em seu país coincidiram com uma renovação do Mercosul rumo a um processo de integração marcado pela solidariedade e pela justiça social."