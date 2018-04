Lula: protesto no Irã é 'demonstração de quem perdeu' O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que as manifestações contra o resultado das eleições no Irã são "demonstrações de quem perdeu". "Ele recebeu mais de 60% dos votos. Isso é algo expressivo", afirmou Lula, em Genebra, na Suíça. "Essas manifestações são de quem perdeu. Eu mesmo já participei de muitas assim", disse. O presidente brasileiro afirmou que visitará o Irã em 2010 e que o convite para Ahmadinejad ir ao Brasil está de pé.