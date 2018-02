Lula receita a El Salvador comitê nos moldes do Brasil

Lula disse a Funes que um motivos do sucesso do Brasil na área econômica foi o bom relacionamento de seu governo com os empresários e o diálogo que possui com eles.

"Um dos sucessos que tivemos no Brasil na relação com o empresariado é que sempre estivemos muito abertos em todas as discussões com os empresários", afirmou Lula, depois de salientar que é preciso construir uma longa estrada para que seja possível atender aos interesses econômicos do Brasil e aos interesses econômicos de El Salvador.

E deu a receita do seu sucesso: "o governo nunca se comportou como se fosse o dono da verdade. Nunca permitimos que nossos ministros deixassem de conversar as políticas setoriais, sobretudo no auge das crises, nós envolvemos muito os empresários para nos ajudar a encontrar saída para a crise econômica e grande parte das coisas que nos fizemos no Brasil foi construído junto: governo, empresários e trabalhadores".

O presidente explicou que no conselho há grandes empresários, dirigentes sindicais, gente da igreja católica, igreja evangélica, representante dos sem-terra. "Ou seja, ali naquele conselho, está representada a cara da sociedade brasileira e o resultado, que no começo parecia assustador, o resultado tem sido extraordinário", disse.

E completou: "portanto, se você ainda não tem um conselho de desenvolvimento, crie porque ajuda de forma extraordinária a encontrar soluções".