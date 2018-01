Lula se diz "chocado" com conflito no Líbano O presidente Lula disse que há ?irresponsabilidades dos dois lados? na guerra entre Israel e o Líbano. ?Temos que chamar a atenção tanto do Líbano quanto de Israel de que, no século 21, quando o mundo precisa de paz, progresso e desenvolvimento, foguete não resolve o problema de ninguém, a não ser a empresa que o produz.? As declarações de Lula foram feitas na cidade argentina de Córdoba, onde ele participa, até esta sexta-feira, da 30ª Reunião de Cúpula do Mercosul. O presidente afirmou que não está apenas preocupado com a guerra no Oriente Médio, mas ?chocado? com o que está ocorrendo. Segundo ele, a prioridade do Brasil, agora, é tentar retirar a comunidade brasileira que vive no Líbano. Mas o presidente disse que esta não é uma tarefa fácil, e que o Itamaraty está tentando montar uma logística para levá-los de barco até outro país. ?Acho que a única coisa que podemos fazer agora é tirar nossa gente?, declarou. Lula lembrou que sete brasileiros já morreram neste conflito.