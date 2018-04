Lula se reúne amanhã com Gabinete Institucional O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir nesta quarta-feira com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Jorge Félix, para informar-se sobre a extensão do terremoto que abalou a capital do Haiti, Porto Príncipe. Antes disso, Lula não fará nenhum comentário sobre o assunto, informou o Palácio do Planalto.