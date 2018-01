Lula se reúne com Chávez em Buenos Aires O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontra reunido com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, na residência oficial da Embaixada do Brasil em Buenos Aires. Segundo o governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto (PMDB), no jartar do presidente e comitiva com o embaixador brasileiro na Argentina, José Botafogo Golçalves, Lula manifestou "um grande otimismo sobre o fortalecimento do Mercosul com a posse, hoje, do presidente da Argentina, Néstor Kirchner, e a presença de todos os presidentes da América Latina". O fortalecimento dessas relações e a integração latino-americana seria um dos assuntos discutidos, neste momento, entre os presidente Lula e Chávez. Rigotto anunciou ainda uma reunião, para junho, de seis províncias argentinas e quatro estados brasileiros reunidos no Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) - Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná -, para discutir maneiras de ajudar no fortalecimento do Mercosul.