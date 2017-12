Lula será convidado de honra em festa nacional da Índia O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, será o principal convidado nas celebrações do Dia da República da Índia, em 26 de janeiro, afirmou o ministro das Relações Exteriores indiano. Yashwant Sinha disse que serão assinados vários acordos importantes durante a visita de Lula, que pretende incrementar o intercâmbio comercial entre os dois países. Sinha fez o anúncio após reunir-se com seu colega brasileiro, Celso Amorim, em Nova Délhi. "Concordamos em trabalhar com grande vigor até a visita" de Lula a fim de preparar esboços dos acordos, disse Sinha. Os dois ministros também discutiram uma iniciativa lançada em junho entre a Índia, Brasil e África do Sul para promover o comércio entre os três continentes, afirmou Navtej Sarna, porta-voz da chancelaria indiana. Sinha e Celso Amorim presidiram a primeira reunião de uma comissão conjunta criada para fortalecer as relações entre a Índia e Brasil. Na reunião foi discutida uma cooperação em áreas como ciência, tecnologia, energia, tecnologia de informação, agricultura e saúde, disse Sarna. Celso Amorim, acompanhado de uma grande delegação de empresários, também compareceu a conferências organizadas pela Confederação da Indústria da Índia e pela Federação de Câmaras de Comércio e Indústria da Índia, os principais grupos empresariais do país.