Lula sobrevoa Haiti e se encontra com René Préval

Em seguida, o presidente foi ao batalhão do Brasil - Brabatt 1 - em companhia do presidente do Haiti, René Préval. Os dois conversam sobre os problemas do país e também sobre as medidas que o Brasil pode oferecer para ajudar o Haiti.

O presidente Lula tem insistido que, qualquer ajuda ao Haiti tem de passar pelo governo daquele país, tudo tem que ser feito em conjunto com o governo eleito do Haiti. Os dois presidentes devem assinar atos internacionais e, depois, darão entrevista e visitarão a sede do Viva Rio, no Haiti.

Depois da reunião, Préval e Lula vão assistir ainda a uma formatura das tropas brasileiras no Haiti. Ao todo, 1.266 homens das Forças Armadas estão no primeiro batalhão. Outros 400 chegaram há duas semanas para o segundo Batalhão, que terá outros 1.200 homens, ao todo.