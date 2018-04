Lula telefona para Zelaya e manifesta apoio do Brasil

Lula disse pela manhã, no programa "Café com o Presidente", que não haverá contemporização com o governo instalado em Honduras, exercido por Roberto Micheletti. "Não podemos reconhecer qualquer governo que não seja o do presidente Zelaya, pois ele foi eleito pelo voto, cumprindo as regras da democracia." Lula disse que os países da América Latina não podem mais aceitar que alguém queira assumir o poder por um golpe. Para Lula, a condenação conjunta do golpe em Honduras por parte de todo o mundo é importante para mostrar que não haverá exceção quanto às exigências de respeito à democracia. Para ele, o novo governo de Honduras tem de ser isolado.

"Temos de exigir a volta do governo eleito democraticamente". Para Lula, se Honduras não rever sua posição, "ficará totalmente isolada no meio de um contingente enorme de países democráticos". Lula deu pouca importância ao fato de Zelaya ter tentado realizar um referendo que lhe abrisse o caminho para a reeleição. "O que ele queria fazer? Queria fazer um referendo e o que um referendo tem de criminoso? Qual o medo de ouvir a vontade do povo?", indagou Lula. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.