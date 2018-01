Lula terá encontro com Bush no México O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Gerge W. Bush, durante sua viagem ao México nos dias 12 e 13 de janeiro. Os dois presidentes irão se encontar durante a primeira sessão de trabalho sobre o tema crescimento com eqüidade para a superação da pobreza. A informação é da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.