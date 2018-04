Lula volta a defender reeleição de Ahmadinejad no Irã

Ahmadinejad foi reeleito nas eleições presidenciais do Irã realizadas na sexta-feira passada. De acordo com as informações oficiais divulgadas no sábado, ele obteve 62,6% dos votos, enquanto seu principal rival, o ex-primeiro-ministro Mir Hossein Mousavi, recebeu 33,75% dos sufrágios. O resultado motivou protestos no país, que deixaram ao menos sete mortos, segundo uma emissora de rádio iraniana. Com informações do jornal O Estado de S. Paulo.