Luta antiterrorista não pode ser ganha só com violência, diz Merkel A chanceler alemã, Angela Merkel, pediu Nesta segunda-feira que todos "lutem juntos" contra a ameaça terrorista e ressaltou que esta batalha não pode ser ganha somente pela via da violência. "Nossa luta contra o terrorismo islâmico só terá êxito se reforçamos o desenvolvimento democrático e econômico nas regiões em crise e o respeito aos direitos humanos", afirmou. O caso do Afeganistão coloca em evidência que, "em casos isolados", torna-se "inevitável" recorrer a meios militares, "mas até mesmo na guerra contra o terrorismo o fim não justifica os meios", acrescentou Merkel. O respeito ao direito internacional e às outras culturas e a tolerância, além da determinação da comunidade internacional, devem ser "a máxima" das ações contra o terror. "O sentimento da Alemanha está neste aniversário com todos aqueles que sofreram com os atentados", afirmou a chanceler. Em sua mensagem pelo quinto aniversário do 11 de setembro nos Estados Unidos, Merkel reiterou a frase pronunciada no fim de semana, ao criticar a existência de prisões secretas da CIA, em que afirmou que o fim não justifica os meios, mesmo na luta Antiterrorista. A chanceler pediu para que seja dada "a resposta adequada" ao terrorismo, sem questionar "os princípios fundamentas", e disse que o uso de tais prisões não está de acordo com que ela entende "por Estado de Direito".