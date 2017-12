Luta continua apesar da morte de al-Zarqawi, afirma mulá Omar O líder dos talebans no Afeganistão, o mulá Mohammed Omar, teria feito uma declaração afirmando que a morte do líder da Al-Qaeda no Iraque, Abu Musab al-Zarqawi, não vai enfraquecer "a resistência contra as forças da Cruzada". Uma declaração fornecida a várias agências de notícias no Afeganistão, supostamente de autoria do líder máximo taleban, foragido desde 2001, informou que o mulá Omar está "profundamente entristecido pelo martírio" de al-Zarqawi. "Quero dizer aos muçulmanos de todo o mundo que não pararemos nossa luta contra as forças da cruzada no Afeganistão", diz a nota atribuída ao líder máximo taleban. Al-Zarqawi morreu na quarta-feira num bombardeio americano ao norte de Bagdá, após ter sido aparentemente traído por seus colaboradores. "Al-Zarqawi deixou milhares de jovens para fortalecer ainda mais nossa resistência", diz o comunicado atribuído ao mulá Omar. Os radicais afegãos que governaram o Afeganistão até 2001, quando foram derrubados por uma coalizão liderada pelos EUA, são aliados da rede terrorista. Desde a queda do regime taleban, o mulá Omar está foragido. Os EUA ofereceram uma recompensa de US$ 10 milhões pela sua captura. Acredita-se que ele esteja refugiado em algum lugar da fronteira entre Afeganistão e Paquistão, assim como o líder da rede terrorista Al-Qaeda, Osama bin Laden.