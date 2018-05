Luta entre tropas tailandesas e cambojanas prossegue

Os combates mais pesados, com trocas de disparos de artilharia, aconteceram nas imediações do templo hinduísta de Preah Vihear, construído no século XI d.C. pela civilização Khmer e patrimônio mundial da Unesco. O coronel cambojano Suos Sothea disse que os dois exércitos trocaram disparos de artilharia. O porta-voz do exército tailandês, o coronel Sansern Kaewkamnerd, confirmou o relato. Ontem, pelo menos 12 soldados foram mortos e 30 mil pessoas fugiram no lado tailandês da fronteira, além de outras 17 mil que deixaram a região fronteiriça no Camboja.

Hoje, com a continuidade da violência, os Estados Unidos deram apoio aberto ao esforço da Indonésia para mediar a crise. A secretária de Estado americana, Hilary Clinton, disse que os EUA estão "profundamente preocupados" com os combates na fronteira entre os dois países. As informações são da Associated Press.