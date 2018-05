Luta por pré-candidatura republicana nos EUA se transfere a New Hampshire

CONCORD, NEW HAMPSHIRE, EUA - A batalha pela candidatura presidencial republicana se transfere agora ao pequeno estado de New Hampshire, cujas primárias se transformaram em um de seus principais traços de identidade.

Conhecido como "Estado da Rocha" por suas montanhas e a resistência de seu caráter, New Hampshire constitui a segunda parada dos aspirantes republicanos que seguem em disputa após os caucus (assembleias populares) de Iowa.

Com apenas 1,3 milhão de habitantes e no coração de Nova Inglaterra, onde se instalaram os fundadores do país no século 17, New Hampshire representa o retorno às origens dos Estados Unidos.

É notória a vinculação com a outra margem do Atlântico ao observar os inúmeros povoados batizados com o nome de localidades britânicas como Portsmouth, Manchester e Rochester.

O lema do estado "Live Free or Die" ("Viva livre ou morra, em livre tradução), visível em todas as placas dos carros, faz referência ao fato de ser o primeiro Estado que rompeu com o Reino Unido em 1776 na busca da independência para fazer parte dos 13 primeiros Estados dos EUA.

New Hampshire é um conhecido destino turístico, especialmente pelas formosas paisagens naturais e suas estações de esqui que permanecem abertas durante todo o ano, e conta ainda com 1,3 mil lagos e 64 mil quilômetros de rios, razão pela qual é também conhecida como "A mãe dos rios".

Brancos

Da mesma forma que Iowa, o perfil da população é majoritariamente branca, com 94%. Negros e hispânicos não representam mais de 1,1% e 2,8%, respectivamente. Pela situação de fronteira com o Canadá, o Estado registra o maior percentual de descendentes franceses e franco-canadenses dos EUA, com 24,8%.

A capital é Concord, com 42 mil habitantes, embora a principal cidade seja Manchester, com 110 mil habitantes, conforme os números do censo de 2010. Entre seus filhos ilustres estão um presidente dos EUA, o democrata Franklin Pierce (1853-1857); o astronauta Alan Shepard, comandante da Apollo 14 e 5ª pessoa em pisar na Lua; e o conhecido escritor de best-sellers Dan Brown.

As primárias de New Hampshire são um dos eventos mais conhecidos e que deram ao Estado fama nacional. Desde 1952, as primárias de New Hampshire são por lei as primeiras do país, depois dos caucus de Iowa. Iowa e New Hampshire disputam a cada primária o título de Estado de origem da corrida presidencial, cuja rivalidade deu lugar a uma maliciosa e popular frase cunhada em 1988 pelo ex-governador do Estado, o republicano John Sununu: "Iowa colhe milho, New Hampshire colhe presidentes".

No entanto, a história não dá a razão ao orgulho de Sununu. Os últimos três presidentes dos EUA (Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama) concluíram em segundo lugar as primárias do pequeno Estado do nordeste do país. Apesar de ser considerado o mais conservador dos Estados da Nova Inglaterra, New Hampshire mantém um espírito aberto e desde 2010 é um dos apenas seis que certifica os casamentos entre pessoas do mesmo sexo.

É, além disso, um dos Estados com menor pressão fiscal dos EUA, o que faz com que figure na lista dos locais mais propícios para a abertura de negócios. Ao longo do século 20 viu variar notavelmente sua fonte de receita, após o colapso de sua importante industrial têxtil na década de 60. Hoje a economia se baseia nas empresas de alta tecnologia e turismo.