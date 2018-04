Luto marca megaprotesto no Irã

Milhares de partidários de Mir Hossein Mousavi, candidato reformista derrotado nas eleições iranianas, foram às ruas de Teerã ontem vestindo preto e levando velas durante o "dia de luto" convocado pela oposição em homenagem aos mortos nas manifestações desta semana. Foi o sexto dia seguido de protestos, os maiores desde a Revolução Islâmica de 1979. A cobertura dos protestos pela imprensa continua restrita e é difícil determinar o número exato de mortos e comprovar a dimensão das manifestações, embora o jornal britânico The Guardian afirme que 1 milhão de pessoas teriam participado do ato de ontem, que contou com a participação de Mousavi, que discursou para a multidão. O protesto foi outro claro desafio à autoridade do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei. Mousavi e seus partidários exigem a realização de novas eleições, alegando que houve fraude na votação realizada na semana passada, que terminou com a vitória folgada do presidente do Irã, o conservador Mahmoud Ahmadinejad. Segundo o Guardian, a manifestação de ontem foi maior do que a realizada na segunda-feira, quando oito pessoas morreram em confrontos com partidários do governo. Lojas no trajeto da marcha teriam sido fechadas em apoio ao protesto. Em um tímido sinal de concessão aos manifestantes, o Conselho dos Guardiães, instituição constitucional composta por 12 membros, anunciou que realizará amanhã uma reunião extraordinária com os candidatos derrotados para ouvir as queixas de fraude. O órgão prometeu emitir um parecer sobre a recontagem até domingo. O anúncio do encontro, porém, não foi capaz de reduzir a tensão nas ruas. O conselho é diretamente submetido ao aiatolá Khamenei, um dos acusados de manipulação do processo eleitoral. Segundo as leis iranianas, o órgão tem poder de vetar as votações populares. Especialistas afirmam que, apesar do ceticismo dos reformistas, a decisão de realizar o encontro com os derrotados é estranha para os padrões da República Islâmica e poderia indicar um sinal de mudança. Até agora, o conselho apenas se dispôs a fazer uma recontagem parcial dos votos. O aiatolá Khamenei afirmou que fará hoje um discurso à nação para pedir "calma" à população e advertir sobre "severas consequências" para aqueles que continuarem a protestar contra o governo. Enquanto isso, Ahmadinejad segue em silêncio: ele não aparece em público há dois dias. A Assembleia dos Especialistas, responsável pelo controle das decisões do aiatolá, emitiu um comunicado felicitando "todos os eleitores iranianos" pelo alto comparecimento às urnas. No entanto, o comunicado não fez nenhuma menção ao controvertido resultado das eleições. Composta por 86 clérigos eleitos para mandatos de oito anos, a assembleia é chefiada por Hashemi Rafsanjani, acusado por Ahmadinejad de promover a campanha de Mousavi. Segundo a agência Fars, dois filhos de Rafsanjani - seu filho Mehdi e sua filha Faezeh - foram proibidos de deixar o país. A repressão às manifestações continuou ontem com a prisão de outros líderes reformistas. Todo o Departamento de Química da Universidade de Teerã, um dos mais prestigiosos do país, renunciou em protesto contra a violência policial. Cerca de 120 professores já entregaram seus cargos em diferentes universidades do país. CRONOLOGIA DA CRISE Sexta-feira - Cerca de 32 milhões de iranianos votam nas eleições. Alto comparecimento faz crer que apuração seria apertada Sábado - Primeiros resultados mostram ampla vitória do conservador Ahmadinejad sobre o moderado Mousavi. Vantagem de 63% a 34% desata protestos Domingo - Mousavi contesta o resultado e acusa o governo de fraude. Protestos aumentam e são reprimidos com violência Segunda-feira - Governo nega acusação de fraude e ironiza a oposição. Trabalho de jornalistas começa a sofrer restrições. Universidade de Teerã é atacada por milícias e policiais à paisana em busca de estudantes opositores. Estudantes são espancados e presos Terça-feira - Desafiando o governo, que proíbe as manifestações, a população volta às ruas e os protestos se espalham. De acordo com informações oficiais, sete pessoas morreram desde o início dos conflitos. Dezenas de dissidentes são presos Quarta-feira - Protestos entram no quinto dia. Prisão de estudantes e dissidentes moderados não contém manifestações. Governo exige que blogs e sites retirem "material subversivo" do ar Ontem - No sexto dia de protestos, 1 milhão de pessoas vão às ruas de Teerã e Conselho dos Guardiães aceita conversar com candidatos derrotados