Luxemburgo convoca embaixador em Moscou para prestar esclarecimentos

LUXEMBURGO – O governo de Luxemburgo afirmou que convocará o embaixador do país em Moscou para prestar explicações. A ação é uma resposta ao envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal e de sua filha no Reino Unido, e vem um dia após o anúncio da decisão que o país não irá expulsar diplomatas russos.

“O Governo de Luxemburgo condena com maior firmeza o ataque cometido e endossa o anúncio do Reino Unido, segundo o qual é altamente provável que a Federação Russa seja a responsável por este ato”, escreveu o executivo luxemburguês em comunicado nesta quarta-feira, 28.

A nota também diz que o governo de Luxemburgo é “plenamente solidário com o Reino Unido frente esta grave questão de segurança nacional”. Por isso, o executivo decidiu “chamar para esclarecimentos o embaixador de Luxemburgo em Moscou”.

No dia anterior, o ministro de Assuntos Exteriores, Jean Asselborn, confirmou ao jornal local “Wort” que o governo “não castigaria os oficiais de Moscou sem estar cem por certo seguros que eles estão envolvidos em atividades ilegais, como espionagem”.

Além da falta de provas, o jornal apontou que a decisão se deve ao número reduzido de diplomatas russos que atuam em Luxemburgo, um dos menores países da União Europeia. //EFE