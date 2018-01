Luz será cortada na Casa de Custódia de Benfica O subsecretário operacional da Secretaria de Segurança Pública, delegado Paulo Souto, informou que a luz será cortada na Casa de Custódia de Benfica, onde presos estão rebelados desde as 6 horas. A falta de energia será um fator positivo para o desfecho do motim, segundo ele. As negociações já foram suspensas e serão retomadas amanhã.