'Luzes não serão apagadas' em Sharm al-Sheikh, promete presidente do Egito

O presidente, Abdel Fattah al-Sisi, afirmou que sua visita era um ato de apoio a investidores e empresários em Sharm al-Sheikh e Hurghada, outro balneário da região. No entanto, enquanto falava, dezenas protestavam do lado de fora de um hotel próximo por causa de demissões.

O Egito disse que deve perder 280 milhões de dólares por mês devido à suspensão de voos britânicos e russos para Sharm al-Sheikh. Os visitantes dos dois países representam dois terços dos turistas estrangeiros que vão ao local.

Milhares de turistas russos e britânicos já partiram, e outros países europeus também suspenderam voos depois do desastre de 31 de outubro em que as 224 pessoas a bordo morreram. Algumas autoridades nacionais têm dito que a queda do avião pode ter sido causada pela explosão de uma bomba.

"As luzes não vão ser apagadas em Sharm al-Sheikh ou Hurghada enquanto estivermos aqui", declarou Sisi à imprensa. "Vamos apoiá-los na situação que eles estão enfrentando."

O comentário, no entanto, não serviu de consolo para dezenas de trabalhadores demitidos que protestavam do lado de fora do Hotel Rosetta.

"Sisi só fala e não faz", disse o chefe da associação de lojas do balneário, Sayed Megahed. "No momento em que ele estava no aeroporto, gerentes de hotéis estavam se livrando de funcionários."

(Reportagem de Ahmed Tolba, no Cairo; e de Lidia Kelly, em Moscou)