Macacos invadem a embaixada da Índia em Nepal Macacos invadiram hoje a embaixada da Índia na capital do Nepal, forçando os diplomatas a pediram ajuda a especialistas em animais. Mais de trinta babuínos entraram nas dependências de embaixada, defecando nos escritórios e destruindo equipamentos, disse o porta-voz Sanjay Verma. ?Pedimos ajuda aos especialistas e esperamos resolver o problema logo?, disse Verma. Os especialistas do Departamento Nacional de Preservação de Parques e Vida Selvagem e do zoológico foram chamados para capturar os animais e a embaixada planeja pagar 25.000 rúpias (US$ 350) pelo trabalho, segundo Verma. A embaixada já havia enfrentado os macacos e despachado-os para fora de Katmandu algum tempo antes. ?Mas de alguma maneira eles encontraram o caminho de volta?, disse Verma. Nova Delhi também tem seus problemas com macacos. Os animais são conhecidos por saquear arquivos, berrar com visitantes e esmurrar as janelas de um escritório no complexo do Parlamento, na Índia.