Macedônia aprova entrada de tropas da Otan O governo da Macedônia aprovou hoje a entrada em seu território de tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A aprovação ocorreu depois que o presidente macedônio, Boris Trajkovski, pediu ao parlamento para emendar a Constituição a fim de conceder mais direitos à minoria albanesa étnica, assegurando os termos de um acordo de paz. "O governo macedônio tomou hoje a decisão de dar permissão à Otan para que entre com suas tropas", disse o chanceler Ilinka Mitreva, ao mesmo tempo em que especialistas da aliança atlântica chegavam a Skopje com o objetivo de determinar uma data para que todos os soldados da aliança possam chegar à Macedônia. A decisão de Trajkoviski ocorreu momentos antes de a Otan, com sede em Bruxelas, ter autorizado o envio, na sexta-feira, de um primeiro grupo, de um total de 3.500 soldados que irão para a Macedônia a fim de iniciar o trabalho de desarme dos insurgentes albaneses. O primeiro grupo será formado por 400 soldados da 16ª Brigada Aerotransportada da Grã-Bretanha, que terão a incumbência de recolher e destruir as armas e munições dos rebeldes. "O envio de todos os soldados só ocorrerá quando o conselho da Otan estiver convencido de que as condições para isso foram atendidas", afirmou o porta-voz da Otan, Yves Brodeur. Os insurgentes vêm lutando há seis meses contra forças do governo em uma tentativa, segundo eles, de garantir maiores direitos à minoria albanesa. Cerca de um terço da população macedônia é formado por albaneses étnicos.