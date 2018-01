Macedônia: aumentam confrontos em Tetovo Rebeldes albaneses étnicos e Forças Armadas da Macedônia (ex-república iugoslava) voltaram a se enfrentar nesta madrugada nas montanhas de Tetovo, no noroeste do país. Pela manhã, foram registradas vários disparos e fortes explosões na região. De acordo com informações de fontes policiais locais, o conflito, que se intensificou na semama passada, está se estendendo para as fronteiras da província iugoslava de Kosovo. O exército macedônio está usando tanques para desalojar os rebeldes, ligados ao Exército de Libertação de Kosovo (ELK) de suas trincheiras na colinas que cercam a cidade de Tetovo. Os albaneses éticos são minoria na Macedônia, representando apenas 25% da população de 2 milhões de habitantes. Leia Mais sobre os confrontos