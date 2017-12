Macedônia restabelece relações com China A Macedônia optou nesta terça-feira por normalizar suas relações com a China, abandonando, consequentemente, suas ligações com Taiwan, em busca de apoio de líderes mundiais para pôr um fim à insurgência albanesa étnica. A decisão macedônia foi anunciada dois anos após o país ter optado por estreitar as relações com Taiwan, depois de a ilha ter oferecido generosos empréstimos e ajuda em troca de ligações diplomáticas.