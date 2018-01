Macedônia: tropas atacam posições rebeldes As forças de segurança da Macedônia lançaram neste domingo mais um ataque contra as posições rebeldes nas proximidades de Tetovo, bombardeando com artilharia pesada as colinas ao norte da cidade fronteirista. O ataque pode ser mais uma ofensiva do governo da Macedônia contra os guerrilheiros albaneses, que controlam a região desde 13 de março. Ontem, três civis ficaram feridos quando uma granada explodiu no bairro de Koltuk, em Tetovo. Foram os primeiros feridos em uma zona urbana depois de quatro dias de ataques do Exército da Macedônia contra postos albaneses.