Macedônios intensificam ataques contra rebeldes Forças especiais macedônias intensificaram seus ataques em torno da aldeia de Vaksince contra albaneses étnicos do Exército de Libertação Nacional (ELN). Exército e polícia macedônios usaram artilharia pesada hoje contra os rebeldes, apesar dos indícios de que eles estariam mantendo 3.500 pessoas como ´escudos´. Pelo menos sete pessoas já morreram nos choques, iniciados quinta-feira. Segundo uma fonte militar, falando na condição de anonimato, o exército atingiu uma casa onde funcionaria um comando rebelde. No entanto, não há informações oficiais sobre qualquer casualidade. As forças macedônias continuam conclamando para que os civis abandonem suas casas na área de conflito, localizada a cerca de 25 quilômetros ao norte da capital Skopje. Entretanto, segundo o porta-voz do governo, Antonio Milososki, apenas cerca de 150 mulheres e crianças responderam positivamente ao apelo.