Macri e Temer lembram resultado apertado na Colômbia para defender mais negociação

BUENOS AIRES - O presidente argentino, Mauricio Macri, estimulou nesta segunda-feira, 3, os negociadores da paz na Colômbia a manter o cessar-fogo até encontrar uma alternativa para o rechaço ao acordo com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), decidido no referendo de domingo.

"A Colômbia seguirá os dias buscando a paz, que é importante para a América Latina inteira. É preciso que continue o cessar-fogo, fundamental para encontrar alternativa. O resultado foi muito apertado. Demonstra que há muita gente que acredita no acordo. Também que muita gente que votou contra quer o mesmo, mas com outro tipo de acordo."

As declarações foram dadas ao lado do presidente brasileiro, Michel Temer, que fez sua primeira visita bilateral. "A consulta popular se deu com 40% dos eleitores e a diferença foi mínima. A paz será útil para a Colômbia e para os demais países do continente", afirmou Temer na Quinta de Olivos, residência oficial do presidente argentino.

