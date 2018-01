Macri fará primeira visita ao Brasil como presidente

BUENOS AIRES - O presidente argentino, Mauricio Macri, estará no Maracanã para a abertura dos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, dia 5 de agosto. Será sua primeira visita ao Brasil no comando da Casa Rosada. Ele esteve no início de dezembro em Brasília, onde encontrou-se com Dilma Rousseff após vencer a eleição contra o kirchnerista Daniel Scioli. O argentino ainda não falou pessoalmente com o presidente em exercício, Michel Temer.

A equipe de Macri havia programado uma visita oficial para março ou abril, mas a instabilidade política brasileira fez com que ele cancelasse seus planos. O líder argentino deve usar a viagem ao Brasil para fazer contatos breves com chefes de Estados que também confirmaram presença na competição. Ele será acompanhado pelos secretário de Assuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.

Alguns líderes devem aproveitar a passagem pelo Brasil para também viajar à Argentina. Entre eles estão o secretários de Estado americano, John Kerry, e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. A chanceler argentina, Susana Malcorra, pretende substituir o sul-coreano a partir de janeiro nas Nações Unidas e a passagem dele por Buenos Aires é interpretada pela chancelaria argentina como um sinal positivo para a candidatura.