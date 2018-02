Macri lança sua candidatura hoje na Argentina A corrida presidencial da Argentina está prestes a ter um novo concorrente. O empresário e presidente do popular clube de futebol Boca Juniors, Mauricio Macri, anunciará hoje que será candidato. Ele ainda não decidiu se será pelo Partido Justicialista (peronista) ou como independente. De todo modo, sua meta é ocupar o espaço de centro-direita, um vazio deixado pela desistência, na semana passada, do governador de Santa Fé e ex-piloto de Fórmula 1, Carlos Alberto Reutemann. Macri, filho de Franco Macri, fundador do grupo econômico Socma, com negócios na Argentina e no Brasil, esteve recentemente reunido com membros do governo brasileiro. Macri tem discutido com seus assessores se tentará derrotar o ex-presidente Carlos Menem, que tenta uma volta triunfal à Casa Rosada, dentro do próprio peronismo ou diretamente na eleição marcada para março. O empresário pretende ficar entre os dois extremos, representados por Menem e pela candidata do grupo esquerdista Argentinos por uma República de Iguais (ARI), Elisa Carrió, que lidera as pesquisas eleitorais. Se optar pela candidatura independente, Macri deverá intensificar os contatos com dois outros candidatos: o ex-ministro da Economia Ricardo López Murphy e a candidata da aliança União por Todos, Patricia Bullrich, que já lançou seu plano de governo. Os dois têm perfil de centro-direita, mas marcham cada um por um lado. Há sete anos, Macri assumiu a presidência do Boca Juniors, onde conseguiu importantes vitórias esportivas e o saneamento financeiro do clube, uma exceção no falido futebol argentino. Engenheiro civil formado na Universidade Católica da Argentina e com pós-graduação na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, Macri nasceu em 8 de fevereiro de 1959. Tem três filhos (Agustina, Jimena e Francisco), de um casamento com Yvonne Bordeau, de quem está separado há anos. Hoje está casado com Isabel Menditeguy, formada em Ciências Políticas, e muito bela e atraente. Além de Macri, outra postulação que surge com a desistência de Reutemann é a do governador de Córdoba, o também peronista José Manuel de la Sota. Nos próximos dias ele dirigirá uma mensagem aos cordobeses, falando dos êxitos da sua gestão e lançará formalmente sua candidatura. Menem De la Sota e Macri serão os principais obstáculos de Menem. Nos últimos dias, sua principal preocupação tem sido certificar-se de que Reutemann não volte à disputa. Especula-se que Menem convidaria o possível candidato a vice na chapa de Reutemann, Rubén Marín, para sua própria chapa, enfraquecendo ainda mais Reutemann. Segundo o jornal argentino La Nación, a equipe de economistas que assessora Menem volta a falar em dolarização e estuda a possibilidade de criar uma espécie de ?conversibilidade de emergência, que poderá ancorar o dólar a um valor próximo dos três pesos, como um primeiro passo para a dolarização?. Para o ex-presidente, a prioriade é uma aliança estratégica com os Estados Unidos que lhe permitiria chegar a acordos financeiros e encontrar uma saída para o corralito.