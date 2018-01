Macri promete revisar contratos assinados pelo governo Kirchner

BUENOS AIRES - O candidato conservador Mauricio Macri, que lidera as pesquisas para a presidência argentina, afirmou na manhã desta quinta-feira, 19, que pretende revisar todos os contratos assinados ultimamente pelo governo de Cristina Kirchner. Ele negou-se a dar o nome de quem seria seu ministro da Economia, mas pela primeira fez falou de um perfil.

"Será um desenvolvimentista", afirmou Macri a um grupo de jornalistas que o acompanha em seu último comício, na Província de Jujuy, no norte do país, fronteira com a Bolívia. Macri deu a entender que não quer um "superministro" de economia, mas alguém que consiga trabalhar em equipe com ministérios de produção, agricultura e infraestrutura.

Se for confirmada sua intenção, seria uma mudança no histórico dos últimos ministros, que concentraram poder e respondiam diretamente a Cristina Kirchner, que deixa o cargo em 10 de dezembro.