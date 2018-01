Macristas celebram a saída de Cristina do poder desde o 1.º minuto

BUENOS AIRES - Os eleitores de Mauricio Macri esperaram o primeiro minuto desta quinta-feira, 10, para celebrar a saída de Cristina Kirchner do poder após 8 anos. Às 0h01, fogos de artifício, gritos, panelaços, gargalhadas e buzinaços começaram a ser ouvidos em Buenos Aires. Na Recoleta, um dos bairros mais caros da capital argentina, moradores gritavam "fora Cristina". Um apartamento no bairro será uma das novas casas da ex-presidente, que deve ficar mais tempo na Província de Santa Cruz, berço político da família, no extremo sul do país.

Numa das zonas elegantes do bairro de Palermo, dezenas de militantes foram até a frente do apartamento de Macri e ficaram até as 2h. Ele saiu à varanda para acenar para o público ao lado da mulher, Juliana Awada. Gesticulou como se tivesse uma bandeira nas mãos e voltou a entrar.

Segundo assessores, ele dormiu até as 6h30. Às 9h, saiu para La Plata, onde acompanhou a posse da nova governadora da Província de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal. Ela substuirá Daniel Scioli, peronista derrotado por Macri na eleição presidencial.

Até o juramento, que será ao meio-dia (13 horas pelo horário de Brasília), o exercício do cargo ficaria com Federico Pinedo, aliado de Macri. O novo presidente pediu na Justiça o fim do mandato de Cristina à meia-noite de quarta-feira, algo inédito no país.

Cristina se despediu na noite da quarta-feira 9 com um discurso na Casa Rosada. Milhares de militantes kirchneristas reuniram-se diante da Casa Rosada levando faixas, bandeiras, buttons e até pinguins de cartolina recortados pedindo que ela volte a se candidatar em 2019.

Como último ato como presidente, Cristina inaugurou um busto de Néstor Kirchner, que iniciou o movimento kirchnerista, governando de 2003 a 2007. Ele morreu em 2010, depois de fazer sua sucessora, Cristina.

Durante a inauguração, Cristina chamou os argentinos a defender direitos “que estão acima das marchas e contramarchas na região”. Aplaudida, brincou com a própria fama de vaidosa: “Estou preocupada. Adoro câmaras e aplausos”.