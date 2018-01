Macron diz a May que ainda há tempo para reverter o Brexit

PARIS - Em reunião com a primeira-ministra britânica, Theresa May, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse nesta terça-feira, 13, que enquanto a saída do Reino Unido da União Europeia não for concluída há espaço para uma mudança que mantenha o país no bloco.

As declarações de Macron foram dadas menos de uma semana depois da derrota política de May na eleição britânica, na qual o Partido Conservador perdeu a maioria no Parlamento e agora negocia um governo de minoria.

Ao lado de May, Macron ressaltou que a opção pelo Brexit foi feita pela vontade popular em referendo no ano passado. "Eu respeito a soberania do povo britânico. "Mas do ponto de vista europeu, enquanto as negociações não acabarem, ainda há uma possibilidade de mudança de curso."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

May, que está sob pressão após antecipar as eleições para fortalecer seu capital político nas negociações sobre o Brexit, disse que as conversas devem começar na semana que vem.

"Encontraremos um acordo que seja interessante ao Reino Unido e aos países-membros da UE", disse.

À frente de um governo de minoria, ainda que respaldada momentaneamente pelo Partido Conservador, May pode ter dificuldade para aprovar o acordo no Parlamento, no qual os partidos pró-Europa ganharam força na eleição.

Ela precisa do apoio do Partido Unionista Democrático (DUP) para conseguir governar, mas a legenda conservadora norte-irlandesa vê com ressalvas a ideia de May de um "Brexit" duro, com ruptura total migratória, alfandegária e econômica.

Desde o referendo, a posição predominante entre os líderes europeus, especialmente a chanceler alemã, Angela Merkel, é que o uma vez decidido o Brexit, não haveria concessões ao Reino Unido. / AP e EFE