Macron diz que luta contra 'terrorismo islamita' é sua prioridade diplomática Em discurso para mais de 150 embaixadores no Palácio do Eliseu, presidente francês afirmou que segurança de seus cidadãos é 'razão de ser' da diplomacia do país, pediu a erradicação do financiamento de grupos terroristas e reiterou apoio ao acordo com Irã