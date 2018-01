Macron venceria Le Pen no segundo turno das eleições presidenciais, diz pesquisa

PARIS - O candidato independente à presidência francesa, Emmanuel Macron, venceria a líder da extrema-direita, Marine Le Pen, no segundo turno da eleição presidencial com 61% dos votos, de acordo com uma pesquisa de opinião da Odoxa/Dentsu-Consulting divulgada no domingo.

Os institutos de pesquisa informaram que Macron foi impulsionado pela aliança anunciada nesta semana com o político centrista François Bayrou, fazendo com que ultrapassasse o conservador François Fillon.

A enquete indica que Macron venceria Le Pen no segundo turno com 61% dos votos, contra 39%.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Le Pen lideraria o primeiro turno com 27%, seguida por Macron, com 25%, e Fillon, com 19%, segundo a pesquisa de opinião.

As campanhas de Le Pen, líder da Frente Nacional, anti-euro e anti-imigração, e de Fillon, ex-primeiro-ministro, foram abaladas por investigações sobre acusações de uso indevido de dinheiro público. Ambos negam quaisquer atos irregulares.

Fillon, de 62 anos, antes líder nas pesquisas, agora se envolve em um escândalo por salários pagos a sua mulher e filhos com fundos públicos por trabalhos que nunca realizaram. Ele garante que eles realizaram os trabalhos pelos quais foram pagos.

Le Pen enfrenta acusações de ter pago seu chefe de gabinete e guarda-costas ilicitamente com fundos do Parlamento Europeu e é pressionada pela Assembleia para devolver os recursos.

Macron é um ex-banqueiro de 39 anos que nunca foi eleito para cargo público. / REUTERS