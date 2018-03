Madrasta de Page diz que ele tinha amigos negros A madrasta de Wade Michael Page, o ex-militar americano autor do massacre que deixou sete mortos em um templo sikh dos EUA no domingo, culpou ontem o Exército do país pela mentalidade racista de seu enteado. "Essa é a minha intuição", afirmou Laura Page, de 67 anos, que disse ter se surpreendido com a notícia do atentado cometido por ele em Oak Creek, Wisconsin.