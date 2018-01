Madre Paulina, primeira santa do Brasil, será canonizada amanhã Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus, que se chamava Amabile Lucia Visintainer, quando chegou a Santa Catarina em 1875, com um grupo de imigrantes italianos vindos de Trento, se transformará na primeira santa do Brasil. Ela será canonizada amanhã pelo papa João Paulo II, no Vaticano, durante missa que se inicia às 10 horas - 5 horas pelo horário de Brasília -, juntamente com mais quatro beatos. O presidente Fernando Henrique Cardoso e sua mulher, Ruth, viajaram a Roma para assistir à cerimônia. Centenas de brasileiros, entre os quais a superiora geral e 104 freiras das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, congregação que Madre Paulina fundou, acompanharão a celebração agitando bandeirinhas verde-amarelas. Foram distribuídos 2,5 mil convites em latim para brasileiros ficarem num lugar especial. Entre eles, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o de Santa Catarina, Esperidião Amin. Esta é a 44ª cerimônia de canonização que João Paulo II faz em seu pontificado, com a proclamação de um total de 461 novos santos. Hoje, ele comemorou em cerimônia fechada e discreta seus 82 anos. A celebração foi com um coral de jovens que cantou "Parabéns a você". De resto, foi um dia de rotina. Em Nova Trento, cidade catarinense onde a santa iniciou sua obra, milhares de peregrinos rezarão no santuário de Vígolo, bairro que os pais de Amabile e outros imigrantes batizaram com esse nome em homenagem a Vigolo Vattaro, a aldeia vizinha de Trento, ao pé dos Alpes, de onde saíram para tentar a sorte no Brasil. Em São Paulo, onde ela morreu, o cardeal d. Paulo Evaristo Arns, arcebispo emérito de São Paulo, celebrará missa.